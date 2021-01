Desafio Cosan. Inscrições abertas para corrida ou caminhada virtual

Já estão abertas as inscrições para o Desafio Virtual Cosan. Esportistas e amantes da corrida do país inteiro poderão se inscrever a partir de 12 de janeiro para a corrida e caminhada pelo site www.yescom.com.br/desafiocosan

Por conta da pandemia de Covid-19, essa é mais uma prova que vai ser realizada de forma virtual: após a inscrição, cada participante corre sozinho em um local e horário de sua escolha, respeitando todas as normas e cuidados recomendados, como uso de máscara e sem aglomerações. Concluída a prova, basta comprovar a distância e tempo percorridos, e o kit é entregue ao participante.

“Essa é uma maneira mais divertida e livre de se participar de uma prova de corrida de rua, mas mantendo os desafios e requisitos de um evento presencial. O participante vai receber direto em sua casa seu kit comemorativo – que para essa prova é ainda mais especial, e conta com camiseta Olympikus, meias de compressão, viseira, máscara e medalha, além de um número de peito de recordação. Se desejar, o participante também pode fazer o upload de seu tempo de corrida, captado através de um GPS, e o download de seu certificado por meio do site”, afirma Thadeus Kassabian, da Yescom, empresa organizadora do evento esportivo.

No momento da inscrição para o Desafio Virtual Cosan, os participantes ainda têm a oportunidade de participar de uma ação social, e realizar doações para a Associação Operação Sorriso, instituição que oferece cirurgias e tratamento gratuitos para crianças com fissuras faciais, como lábio leporino e fenda palatina.

Nos últimos três meses, a Cosan patrocinou 18 provas de corrida virtual, e esse é primeiro desafio totalmente promovido pelo Grupo em parceria com a Yescom. “Essa iniciativa é mais uma ação da Cosan para incentivar a prática de atividade física, seguindo toda a segurança que o momento exige, e estimular àquelas pessoas que querem se desafiar em busca dos melhores resultados – assim como os nossos times fazem no dia a dia do nosso Grupo. Convidamos a todos que sonham e correm atrás a realizarem essa prova, e ainda aproveitarem para ajudar a uma importante instituição que transforma a vida de quem precisa”, afirma Phillipe Casale, gerente executivo de Comunicação e RI da Cosan.

Serviço:

Desafio Cosan

Inscrição: www.yescom.com.br/desafiocosan

Período para realização da prova: de 12 de janeiro a 31 de março de 2021

Percurso: 3K, 5K, 10K, 15K, 21K