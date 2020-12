‘Derrotados’ votam a favor do orçamento 2021 para Sardelli

Maria Giovana (PDT), Welington Rezende (Patriotas) e Rafael Macris (PSDB) votaram a favor do orçamento 2021 de R$ 941.790.423,00, que será administrado por Chico Sardelli (PV). O novo prefeito terá 30% de flexibilidade do valor total, o que significa que poderá remanejar esses 30% já previstos em determinados setores. Ainda, 20% do valor é enviado para a Câmara Municipal.

Dos ‘derrotados’, apenas Rezende usou a palavra durante a discussão do projeto – que foi aprovado por unanimidade. Rezende “reclamou” do valor de “apenas” R$4.000,00 destinado ao patrimônio histórico da cidade em comparação ao Turismo, que tem orçamento previsto de R$5 milhões. “O patrimônio histórico da nossa cidade está cada dia mais lapidado e destruído. Não estão sendo reestruturados e nem revistos. O valor destinado é muito pouco”, disse o vereador.

A sessão extraordinária que aprovou o orçamento – quase – bilionário durou meia hora.

Veja as despesas estimadas por setor:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

I – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa R$ 31.926.000,00

04 – Administração R$ 180.102.900,00

06 – Segurança Pública R$ 50.457.200,00

08 – Assistência Social R$ 24.693.180,00

09 – Previdência Social R$ 24.045.900,00

10 – Saúde R$ 198.037.016,00

12 – Educação R$ 189.389.800,00

13 – Cultura R$ 11.614.300,00

14 – Direito da Cidadania R$ 6.000,00

15 – Urbanismo R$ 72.362.527,00

16 – Habitação R$ 1.586.400,00

17 – Saneamento R$ 124.184.000,00

18 – Gestão Ambiental R$ 8.574.900,00

23 – Comércio e Serviços R$ 1.651.000,00

26 – Transporte R$ 1.000,00

27 – Desporto e Lazer R$ 9.731.200,00

99 – Reserva de Contingência R$ 13.427.100,00

TOTAL R$ 941.790.423,00