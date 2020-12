Deputados seguem visitando Sardelli

Deputados estaduais seguem visitando o prefeito eleito de Americana Chico Sardelli/PV em busca de parcerias para os próximos anos. Suplente de deputado, Sardelli tem um capital político no estado e também agora na cidade.

O deputado Ataíde Teruel/Podemos esteve esta semana com Sardelli. “Conversamos sobre seus projetos e desafios para melhorar o atendimento nas áreas de Saúde, Assistência Social e Infraestrutura”, escreveu.

Participaram da reunião, convidados pelo Prefeito Chico Sardelli, o vereador eleito Leco Soares Presidente Municipal do Podemos Ricardo Hetzl. “Foi um encontro muito positivo e me comprometi a indicar recursos financeiros, através de emendas governamentais, para atender as necessidades da população de Americana”, arrematou.