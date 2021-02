Deputado vem a Americana e cobra Cauê do impeachment de Doria

Esteve na Câmara Municipal nesta quinta-feira, o deputado estadual de 1º mandato Danilo Balas (PSL) – agente da Polícia Federal – convidado pelo vereador Marschelo Meche (PSL).

Danilo usou a tribuna para se apresentar aos parlamentares de Americana e colocar seu mandato à disposição. O deputado afirmou que sua pauta é a segurança pública e que pretender atender Americana com emendas e trabalho parlamentar.

Ao falar com a imprensa, o deputado novato mostrou sua indignação com a forma como o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (ALESP), Cauê Macris (PSDB), está conduzindo determinados assuntos na casa e destacou os pedidos de impeachment do governador do Estado de São Paulo, João Doria.

“Infelizmente esse é o 4º pedido de impeachment do governador João Doria (PSDB) que eu assino e cabe ao presidente da Assembleia pautar esse pedido de impeachment ou não. Infelizmente a casa, ela acaba não digo engavetamento, mas juridicamente ele diz que não há fundamentos jurídicos para dar segmento nesse pedido de impeachment. Porém, no quarto pedido que eu também assinei nós apresentamos também no ministério público, porque há também indícios fortes de crimes ali, superfaturamentos. Acredito que o MP de São Paulo vai se posicionar e dar sequência nessa investigação”, disse o deputado.