Deputado vai a Nova Odessa e garante R$ 4 milhões

O deputado federal Herculano Passos (MDB) esteve esta sexta-feira em Nova Odessa e garantiu emendas de R$ milhões para a cidade. A aproximação foi feita pelo presidente do MDB da cidade, jornalista Lucas Camargo, que disse que o movimento foi feito a pedido “do amigo e vereador de Campinas Arnaldo Salvetti (MDB), para receber uma excelente notícia para Nova Odessa: O deputado destinou R$ 4 milhões em emendas para nossa cidade”.

O recurso deverá ser utilizado para infraestrutura e na saúde. “Muito obrigado, deputado Herculano Passos! Isso reforça o compromisso do MDB com Nova Odessa e sem dúvida será muito útil para melhorar a vida da população”, escreveu Camargo, que agradeceu também o prefeito Leitinho Schooder “por manter as portas abertas para todos que querem de fato ajudar a cidade”.