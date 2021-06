Deputado Teixeira vem a Nova Odessa se reunir com militância

O deputado federal Paulo Teixeira (PT) veio a Nova Odessa neste sábado para atividades políticas. Ele se reuniu com a militância, almoçou com o presidente local do partido, Tiago Beroco, e se encontrou com o prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Teixeira trouxe verba de R$ 100 mil para Nova Odessa, fez conversas com a base e deu entrevista para a rádio Paraíso FM.

Para 2022, Beroco, que concorreu a prefeito em 2020, está cotado para sair a deputado estadual e fazer dobradas na cidade com deputados federais, com destaque para Teixeira.