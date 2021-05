Deputado Rui Falcão confirma emenda para Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), visitou nesta sexta-feira (7) o escritório do deputado federal Rui Falcão (PT) em São Paulo, onde recebeu do parlamentar, pessoalmente, a confirmação da destinação de emenda de R$ 500 mil do Orçamento deste ano da União que será utilizada para a realização de exames represados em pacientes da Rede Municipal de Saúde.

“Estou impressionado com seu governo, Leitinho. Está fazendo um grande investimento na Saúde, resolveu problemas para garantir o suporte ao tratamento da Covid. Sobre a indicação de emenda parlamentar para investimento na Saúde Pública do município, trata-se de recurso para auxiliar no SUS e no fortalecimento da rede pública”, comentou o parlamentar federal por São Paulo.

Falcão ainda convidou o chefe do Executivo Municipal a visitar, assim que possível, seu gabinete parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Leitinho estava acompanhado, em São Paulo, pelo chefe de Gabinete Carlos Fanti, pelo secretário de Governo, Marco Russo, e pelo secretário-adjunto de Administração, Eduardo Mota.

“Quero agradecer ao deputado Rui Falcão pelo convite para vir aqui conversar. Quero anunciar à população de Nova Odessa que conseguimos aqui com o deputado uma emenda de R$ 500 mil, que deve ‘cair’ no máximo até agosto (nos cofres municipais), que vai ser muito importante para o custeio da nossa Saúde Municipal. Obrigado deputado por esse carinho por Nova Odessa. Pode ter certeza que esse recurso vai ser usado para salvar vidas”, agradeceu o prefeito novaodessense.

O prefeito garantiu que os recursos sejam utilizados na contratação de exames que vão diminuir a demanda reprimida na cidade. “Vamos usar esse recurso para fazermos grande parte dos exames que encontramos ‘parados’ quando assumimos a Prefeitura de Nova Odessa. A nossa população precisa desses exames para continuar seu tratamento, então vamos usar essa emenda, que eu agradeço, para fazer grande parte desses exames”, completou Leitinho.

“Vamos utilizar esse recurso para diminuir as filas de exames. Queremos salvar vidas e estarmos sempre ao lado da população, trabalhando por uma Saúde Pública cada vez melhor e mais humana em Nova Odessa”, acrescentou.

Recentemente, o prefeito Leitinho anunciou medidas para a realização de exames solicitados e não realizados, visando reduzir a demanda reprimida – incluindo casos de pacientes que já estariam há anos na “fila”. Estimativa preliminar apontava para a existência de 5 a 8 mil pedidos de exames ainda sem atendimento na cidade. As maiores filas são para exames de imagem, incluindo raios-X e ultrassom, entre outros. Uma parte já vem sendo realizada gradualmente com recursos próprios da Prefeitura.