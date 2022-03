Deputado pede investigação por ação da Gama no HM

O deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, Emidio de Souza, enviou ofício à Secretaria de Segurança de Americana pedindo providências com relação a uma denúncia de um caso violência dentro do Hospital Municipal da cidade. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido por Guardas Municipais de Americana, na noite de segunda-feira (07), no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi em Americana. No vídeo, é possível ver os agentes usando força desproporcional na abordagem contra o engenheiro mecânico Maik Israel da Silva, com chutes e golpes de mata-leão, tudo isso na frente de seu filho pequeno e da sua esposa que registrava as imagens.

Segundo relato da família, a Guarda teria sido acionada após um incidente envolvendo a batida de uma porta do Hospital onde o filho de Maik era atendido na companhia de sua esposa. De acordo com eles, a Guarda teria sido chamada de forma arbitrária e chegou usando força desproporcional na abordagem. “É meu dever zelar para que as forças de segurança de nosso estado trabalhem em prol da comunidade, respeitando os direitos individuais e coletivos dos cidadãos”, diz o parlamentar.

Emidio classificou as imagens de “truculência contra um homem negro em frente ao seu filho pequeno” como “revoltante”. “O abuso da violência contra um cidadão negro evidencia a chaga do racismo estrutural e mostra a necessidade de lutarmos contra isso. Agentes de segurança devem proteger o cidadão e não atacá-los”, afirmou o deputado. No documento enviado à administração municipal, o parlamentar pede que a Secretaria identifique os GCMs que abusaram da autoridade e obrigue a passar por um programa voltado o respeito aos direitos humanos.