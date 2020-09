Vanderlei Macris está curado da covid e pode voltar às atividades

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) recebeu alta médica na tarde sexta-feira, 18, e poderá voltar às atividades. O parlamentar testou positivo para a Covid, chegou a ficar internado quatro dias e, após melhora, se recuperava em casa, em isolamento social.

Mesmo em tratamento, Macris participou de sessões remotas da Câmara Federal antes da sua internação. Agora, está liberado após consulta médica e a confirmação de que não corre mais riscos e não é mais transmissor da doença.

“Essa é uma ótima notícia. Agradeço as mensagens e as orações que recebi pela minha recuperação e da minha família. Como tantos brasileiros recuperados, volto à rotina de trabalho com ainda mais força de vontade e gratidão pela vida”, disse.