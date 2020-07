Deputado e vereador vão conferir obra da UBS do Gramado

O vereador Dr. Renato Martins (PTB) realizou na quinta-feira (9) uma visita para acompanhar o início das obras de reforma da UBS do Parque Gramado. Também participou da vistoria o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

A reforma consiste na troca parcial do telhado da unidade, pintura geral, instalação de grade de proteção nas janelas, troca de piso em cinco consultórios e instalação de alambrado com portão para pedestre na fachada principal. A previsão de conclusão é de dois meses.

Os recursos para a reforma da unidade, no valor de R$ 250 mil, foram obtidos por uma verba federal através de emenda parlamentar do deputado Vanderlei Macris, elaborada após solicitação do vereador.

“Uma estrutura adequada é fundamental para o bom atendimento da população e para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais da unidade. Sem dúvida esta é uma importante conquista para a população da região”, comentou Dr. Renato.

“Muita coisa vai ser realizada aqui nesta unidade e isso vai possibilitar mais dignidade no atendimento da população desta região”, afirmou o deputado federal Vanderlei Macris.