Deputado e prefeito homenageados por obras em Sumaré

O deputado estadual Dirceu Dalben e o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, receberam homenagem da Câmara Municipal pela realização de obras em diversas regiões da cidade. O documento apresentado pelo presidente Willian Souza (PT) na sessão de terça-feira (27), aprovado com 18 votos favoráveis, listou obras nas ruas e avenidas de acesso para o distrito do Matão, Jardim Manchester, Núcleo Habitacional Três Pontes, Condomínio Coronel, Jardim São Judas Tadeu e Parque Bandeirantes.

Na moção, o vereador reforça que “há muito tempo a população de Sumaré reivindica melhorias na pavimentação asfáltica da cidade e que o Programa de Recape Contínuo (PRC) da atual gestão atende a demanda de acordo com a necessidade da população”. “Mesmo com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura Municipal de Sumaré continua empenhada na recuperação asfáltica dos bairros do município, ao mesmo tempo em que garante os atendimentos e investimentos na saúde pública”, ressalta.

Segundo Willian, por meio do PRC, a Prefeitura de Sumaré recuperou milhares de quilômetros das ruas e avenidas, garantindo melhores condições na infraestrutura e acessibilidade. As obras já beneficiaram todas as regiões do município e, no atual momento, estão concentradas em alguns dos principais pontos de acesso para os bairros do Matão, Área Cura e Jardim Manchester.

O vereador ainda lembra que já foram iniciados os trabalhos para duplicação da estrada que liga os municípios de Paulínia, Sumaré e Hortolândia. A benfeitoria foi anunciada pelo deputado estadual Dirceu Dalben que, por meio da atuação parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), garantiu recursos para investir em Sumaré.

“A destinação de verbas para o município é fundamental para contribuir com a gestão do prefeito. Nesse sentido, o deputado estadual Dirceu Dalben mantém uma atuação firme e notável ao encaminhar emendas e créditos necessários para as obras realizadas e as que estão em andamento. Este trabalho em conjunto garante os resultados necessários para suprir as demandas da população. Como se vê, a atuação ímpar de ambos mantém os avanços estruturais para nossa cidade”, finaliza o parlamentar.