Deputado do PSL pede EPIs para saúde de Americana

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL/SP) solicitou ao governador do Estado de São Paulo, João Doria, o envio de equipamentos essenciais para o tratamento da Covid-19 a hospitais de 15 municípios paulistas. O pedido foi feito por meio de indicações publicadas no Diário Oficial da última quinta-feira (13).

Na solicitação, Coimbra pede o envio de ventiladores pulmonares para Caçapava, Iguape, Piracicaba e Pirassununga. Para as cidades de Bauru, Cafelândia, Conchal, Iracemápolis, Rio Grande da Serra e Sorocaba foram solicitados tomógrafos. Os municípios de Americana, Limeira, Olímpia, Ribeirão Pires e Tupã, precisam de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, como máscaras, óculos de proteção, luvas, gorro e álcool em gel.

“Precisamos aumentar a capacidade do atendimento nos hospitais para salvar o máximo de vidas e proteger os profissionais que estão na linha de frente da guerra contra o novo coronavírus. Fortalecer a Saúde do nosso estado para oferecer um atendimento digno à população é uma das prioridades do nosso mandato”, afirma.