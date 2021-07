Dalben visita Unicamp e obras do IOU

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) se reuniu nesta quinta-feira, 8 de julho, com o reitor da Unicamp, Profº Dr. Antonio José de Almeida Meirelles (Tom Zé) e com o diretor executivo da DEAS (Diretoria Executiva da Área de Saúde), Dr. Oswaldo Grassiotto, para tratar sobre diversas demandas e projetos da universidade e do complexo hospitalar.

“Foi uma grande honra e satisfação visitar o complexo da universidade. Tivemos uma excelente reunião, onde reforçamos o nosso compromisso de contribuir para que a Unicamp continue sendo referência nas áreas de saúde, ensino e pesquisa em todo nosso estado e país!”, destacou Dalben.

Para o reitor, profº Tom Zé, a visita foi muito positiva. “O deputado Dalben tem ajudado a nossa universidade ao longo dos anos do mandato e isso é muito importante para a universidade e para a nossa área da saúde, que é muito importante para a população da região. Discutimos novos projetos e ficamos muito felizes com o apoio a estes projetos. Muito obrigado por sua presença e pelo suporte”, disse.

O diretor Dr. Oswaldo Grassiotto também destacou a parceria com o parlamentar sumareense. “A área da saúde é muito agradecida pelo socorro que o senhor tem nos dados durante tanto tempo, tanto para a universidade quanto para região e Sumaré. Com o apoio que o senhor nos acena aos nossos novos projetos regionais, temos a certeza de que teremos ótimas novidades ao longo dos próximos meses. Muito obrigado por sua dedicação!”.

Na oportunidade, Dalben também visitou as instalações do novo IOU (Instituto de Otorrinolaringologia Cabeça e Pescoço), em fase final de construção, ao lado do HC (Hospital de Clínicas). O diretor Agrício Nubiato Crespo apresentou as instalações e pediu o apoio do deputado para acelerar a ativação da unidade hospitalar.

“O IOU é um projeto extremamente importante e bem estruturado. Colocamos o nosso mandato à disposição para intermediar junto ao Governo do Estado para que inicie as atividades o quanto antes, bem como o avanço de outros novos projetos importantes para a nossa região”, contou Dalben.

RECURSOS PARA A UNICAMP

Além de aprovar emenda de mais de R$ 17,6 milhões para o custeio do Complexo Hospitalar da Unicamp no orçamento do Governo do Estado para este ano, Dalben já destinou emendas individuais no valor de R$ 200 mil (cada) para o custeio dos atendimentos realizados à população pelo HC e Caism. O HES (Hospital Estadual de Sumaré), sob a coordenação da Unicamp, também já recebeu recursos que totalizam mais de R$ 1,8 milhão.

“A área da Saúde é um compromisso do nosso mandato. Com a graça de Deus, temos conseguido levar melhorias para muitos municípios, instituições e hospitais. É uma honra poder auxiliar com os atendimentos prestados à nossa população pela Unicamp”, disse o deputado.

Além da Unicamp, Dalben já também destinou recursos de emendas para a Casa da Criança Paralítica (R$ 50 mil), Sobrapar (R$ 100 mil), Boldrini (R$ 200 mil) e PUC Campinas (R$ R$ 250 mil).