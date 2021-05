Deputado Dirceu Dalben visita obras em Sumaré

Primeiro deputado estadual eleito diretamente por Sumaré, Dirceu Dalben (PL) visitou, na última quinta-feira, dia 27, diversos pontos que vêm recebendo obras e melhorias, com apoio de seu mandato. Dalben acompanha de perto as obras de duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Sumaré e Paulínia à Rodovia Anhanguera.

“Enquanto vereador e secretário municipal de Sumaré, participei de diversas reuniões com representantes do Governo do Estado, apontando a necessidade dessas melhorias. Posteriormente, como deputado estadual, continuamos ativamente com a articulação e conseguimos tornar este sonho realidade. É uma obra de mobilidade urbana muito importante para a Região Metropolitana de Campinas. Em breve, os motoristas que utilizam a via contarão com um trânsito mais ágil e seguro”, destacou Dalben.

Entre as rodovias de pista simples de todo o Estado de São Paulo, a Adauto Campo Dall’Orto é a que possui o maior volume diário médio de veículos, com a circulação de quase 30 mil automóveis por dia. Além da duplicação do Km 1 ao 2,8, a via também será beneficiada com a implantação de passarela e retorno, instalação de equipamentos de segurança e sinalização de trânsito. As obras estão inseridas em um pacote de intervenções, num investimento total de R$ 21,3 milhões do Governo do Estado.

Recape

Dirceu Dalben também faz questão de acompanhar os serviços de recapeamento asfáltico que acontecem em Sumaré, com apoio de suas emendas parlamentares. Esta semana, o asfalto novo chegou a ruas do Jardim Manchester / Parque das Indústrias, na região do Maria Antonia, assim como em vias do Parque da Amizade, Jardim Santa Eliza e Parque Silva Azevedo, na região de Nova Veneza.

“Junto do prefeito Luiz Dalben, estamos empenhados em conquistar mais recursos para que essas obras de recapeamento e infraestrutura aconteçam em todos os pontos da cidade que precisam de intervenção, o mais rápido possível. Nos últimos anos, já foram recuperados mais de 1 milhão de metros quadrados de asfalto em Sumaré. Hoje, ao andar pela cidade, conseguimos ver muitas ruas e avenidas renovadas e esse trabalho vai continuar. A nossa meta é chegar aos 3 milhões de metros quadrados de asfalto novo, atendendo todas as ruas que precisam dessa melhoria”, destacou o deputado.

Feira noturna em Nova Veneza

Aproveitando a passagem pela região de Nova Veneza, Dirceu Dalben também verificou as obras que acontecem na Avenida da Amizade, ao lado da pista de skate. O local – onde já acontece uma feira livre – está sendo ampliado para comportar também uma feira noturna, nos moldes da que acontece no Jardim Macarenko, região central, com a venda de alimentos, artesanatos e food truck.

Avenida Minasa

O deputado ainda acompanhou na última quinta-feira as obras de revitalização da área de lazer da Vila San Martin, região do Matão. No local, a prefeitura está implantando estacionamento a 45 graus e as melhorias também incluem a instalação de ciclovia, passagem para pedestres e pista de caminhada. Em uma segunda etapa, o espaço ganhará uma quadra poliesportiva, com vestiários e banheiros.

“Por meio das nossas emendas parlamentares, estamos contribuindo para que a gestão Luiz Dalben melhore a qualidade de vida da população. Já garantimos R$ 11,4 milhões para o município aplicar em obras de infraestrutura e seguimos trabalhando firme para que diversas outras melhorias tão esperadas pela população aconteçam”, destacou o deputado. Parte dos recursos está em fase de liberação pelo Governo do Estado.

O prefeito Luiz Dalben agradeceu pela parceria. “Para nós é uma alegria muito grande ter um deputado estadual amigo, presente e que conhece todas as necessidades de Sumaré. É um trabalho conjunto que já está rendendo muitos frutos e quem ganha é sempre a população. Agradecemos por todo apoio!”, disse o prefeito.