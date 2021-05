Deputado destaca duplicação da Rodovia Sumaré/Paulínia

“Um dia histórico para a mobilidade de Sumaré e região!”. Foi assim que o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) definiu o início da duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Sumaré e Paulínia à Via Anhanguera. Quem passou pela via na tarde da última quarta-feira (28) acompanhou as primeiras movimentações da empresa responsável pela obra.

A intervenção atende ao pedido do deputado sumareense. “Ao longo dos últimos anos, enquanto vereador, secretário municipal e agora na qualidade de deputado estadual, participei ativamente da articulação para que essa obra se tornasse realidade. A duplicação da Rodovia Sumaré/Paulínia será muito importante para resolver os gargalos no trânsito local, sobretudo nos horários de picos, oferecendo melhores condições de mobilidade e de segurança aos motoristas que utilizam a via como principal rota de acesso aos municípios no entorno”, destacou o deputado Dalben.

A empresa foi contratada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagens), órgão responsável pela administração do sistema rodoviário estadual. “Estou muito feliz e, principalmente, grato a Deus, pela oportunidade de ver mais um dos nossos pedidos sendo atendido pelo Governo do Estado de São Paulo e o DER. É uma conquista muito esperada por todos”, comemorou.

A duplicação da SPA-110/330 (Rodovia José Lozano de Araújo/Rodovia Adauto Campo Dall’Orto até a Anhanguera) está inserida em um pacote de intervenções num investimento total de R$ 21,3 milhões. Além da duplicação do Km 1 ao 2,8, a via também será beneficiada com a implantação de passarela e retorno, instalação de equipamentos de segurança e sinalização de trânsito.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, agradeceu à parceria do parlamentar e destacou a importância do trabalho realizado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). “Temos muito para agradecer ao deputado Dalben. Ao longo dos últimos dois anos, Sumaré foi beneficiada com a indicação de emendas que totalizam R$ 20 milhões para investimentos em diversas áreas. E hoje, graças a Deus e com a ajuda do deputado, conseguimos mais essa grande melhoria para a mobilidade local, proporcionando acesso mais rápido e fácil tanto no sentido à Anhanguera quanto às cidades. Quero parabenizar o nosso deputado Dirceu Dalben, por tudo o que tem feito pela população de Sumaré e de toda região”, disse.

A expectativa é de que, ao longo da obra, sejam gerados 44 postos de trabalho, sendo 11 empregos diretos e 33 indiretos. A melhoria deve beneficiar uma população estimada de 282 mil pessoas.