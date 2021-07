Dalben pergunta sobre prevenção à crise de água em São Paulo

Preocupado com os baixos índices pluviométricos que têm sido registrados no Estado de São Paulo e na Região Metropolitana de Campinas, o deputado estadual Dirceu Dalben (PL) está solicitando informações à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente sobre as medidas que vêm sendo adotadas para minimizar qualquer impacto que a estiagem possa causar à população paulista.

O meio ambiente sempre foi uma bandeira de toda trajetória política de Dalben, que também já foi prefeito e vereador de Sumaré e hoje, como deputado estadual, integra a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesp.

“É meu dever, enquanto deputado e cidadão, defender e preservar os recursos naturais, principalmente a água, que é vida. Diante de tantas notícias sobre a escassez de chuvas e o baixo volume nos reservatórios do nosso país e do nosso estado, estamos solicitando informações sobre as medidas preventivas e educativas que estão sendo adotadas para evitar uma possível crise hídrica. Também queremos detalhes sobre o plano estadual para o enfrentamento dessa eventual crise hídrica, que pode gerar diversos transtornos à população, como cortes no fornecimento de água e energia elétrica”, explicou o deputado.

Além da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, também foi encaminhado ofício sobre o assunto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão gestor dos recursos hídricos do Estado de São Paulo.

“Reitero aqui meu compromisso na luta e defesa do meio ambiente e de ações sustentáveis, e aproveito a oportunidade para reforçar a todos a necessidade de preservar os recursos naturais, principalmente a água. Temos que usá-la com responsabilidade e conscientizar uns aos outros sobre a importância do tema”, finalizou o parlamentar.