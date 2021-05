Deputado Dalben obtém ambulâncias e vans para Sumaré

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Sumaré será contemplada com duas ambulâncias e duas vans para o transporte de pacientes, por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben (PL). O investimento, na ordem de R$ 600 mil, atende ao pedido do prefeito Luiz Dalben, e reforça o compromisso do parlamentar sumareense de contribuir com a estruturação dos serviços oferecidos à população. O Governo do Estado já autorizou o processamento dos recursos.

“Estamos trabalhando com muita dedicação em busca de investimentos para o município de Sumaré e a saúde é uma das nossas prioridades. É motivo de muita alegria para o nosso mandato anunciar esses novos veículos, pois temos a certeza de que eles serão importantes para o atendimento de qualidade à população, além de oferecer melhores condições aos profissionais do transporte da saúde”, destacou o deputado Dalben.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, agradeceu as novas conquistas e destacou a importância da parceria com o parlamentar. “Recebemos a notícia da conquista dos novos veículos com muita alegria e gratidão, pois eles chegarão para somar ao atendimento humanizado à nossa população, proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes. Agradeço o constante apoio, sempre contribuído muito com Sumaré. Nosso município já recebeu grandes investimentos por intermédio do deputado Dalben e temos a certeza de que essa importante parceria ainda terá muitos bons frutos”.

Emendas

No total, o deputado Dalben já garantiu R$ 17,43 milhões ao Município por meio de suas emendas parlamentares, recursos voltados principalmente para as áreas de Infraestrutura e Saúde. Além dos recursos direcionados à Prefeitura de Sumaré, o parlamentar já conquistou R$ 1,85 milhão ao Hospital Estadual de Sumaré e ainda emendas para as entidades APAE (R$ 200 mil), Pestalozzi (R$ 200 mil) e Associação Pró-Memória (R$ 100 mil), que prestam relevantes serviços para a população.