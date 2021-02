Deputado Dalben anuncia R$ 100 mil à Saúde de Nova Odessa

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL), de Sumaré, anunciou na quarta-feira (24) a destinação de R$ 100 mil para aplicação no custeio da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa. Fruto de emenda parlamentar, o recurso será destinado ao município para contribuir no custeio dos serviços da gestão do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD). O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Civil, já confirmou o repasse.

“Fico feliz em anunciar essa emenda para auxiliar no custeio da Saúde e oferecer um atendimento humanizado àqueles que precisarem, principalmente nesse momento em que todas as atenções e esforços estão voltados para o combate ao coronavírus”, destacou o deputado Dirceu Dalben.

“Em breve, os recursos estarão disponíveis para contribuir com os serviços prestados à população novaodessense. A Saúde é uma das nossas prioridades de mandato e é uma área que demanda grande parte dos investimentos municipais para o atendimento essencial da população. Ao lado do prefeito Leitinho, estamos à disposição para conquistar novos recursos e mais melhorias para a cidade”, completou o parlamentar.

O prefeito Leitinho agradeceu ao empenho do parlamentar. “Agradeço ao deputado Dirceu Dalben pela emenda. Ele conhece como poucos políticos da nossa região as necessidades de uma prefeitura, principalmente na área da Saúde. Nosso gabinete continua aberto a quem quer nos ajudar a fazer de Nova Odessa uma cidade cada vez melhor para nossa gente”, afirmou.

Ano passado, o deputado Dirceu Dalben já havia destinado uma emenda no valor de R$ 70 mil para a Apadano (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa) adquirir um veículo para o desenvolvimento das ações sociais na cidade. A ONG tem sede no Parque Fabrício e atende atualmente a mais de 250 deficientes auditivos da cidade.