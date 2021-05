Deputado Coronel Telhada parabeniza Nova Odessa por 116 anos

O deputado estadual Coronel Telhada teve aprovado recentemente, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o Requerimento nº 614/2021, no qual “parabeniza a população de Nova Odessa por mais um aniversário” da cidade. Na próxima segunda-feira (24/05), são comemorados os 116 anos de fundação do Núcleo Colonial que deu origem ao Município de Nova Odessa.

“Rendo homenagens aos cidadãos desse município, que prestam importante contribuição ao crescimento do nosso Estado e, consequentemente, da nossa Nação”, traz o texto do voto de congratulações.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu cópia do requerimento e agradeceu ao parlamentar pela mensagem. “Nova Odessa agradece a lembrança do Coronel Telhada. Nossa gestão está sempre de portas abertas a todos os deputados e lideranças que quiserem contribuir com o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso município”, reiterou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, também recebeu uma cópia do documento da Assembleia Legislativa, datado do último dia 10, bem como órgãos da imprensa local e regional.