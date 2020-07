‘PSL é o maior partido do Brasil’, diz Coimbra em Americana

O Deputado Estadual Tenente Coimbra (PSL) esteve em Americana nesta quarta-feira e ‘deu um gás’ nos pré-candidatos em um encontro no Clube da Polícia Militar na Praia dos Namorados. O presidente do partido em Americana e pré-candidato a prefeito, Capitão Crivelari, ‘comandou’ a visita do parlamentar.

Coimbra falou que pretende ‘acelerar’ Americana e afirmou, ao lado de Criva, que pretende fazer pelo menos três cadeiras na Câmara. O deputado abordou assuntos como a eleição atípica e os desafios principalmente dos candidatos novos, a força e importância das redes sociais, a situação do partido ‘pós-Bolsonaro’

“Pra você se eleger vereador, se eleger deputado, tem que gastar muito, e hoje, com o artificio da rede social, isso muda e eu acho que essa campanha vai até ser muito significativa, porque com menos investimentos favorece o novo candidato, que tem projetos, que tem ideias e principalmente tem valores”, disse Coimbra.

Questionado sobre o partido ‘pós-Bolsonaro’, Coimbra afirmou que o PSL, apesar de tudo que aconteceu, se consolidou. “É o maior partido do Brasil, ele se consolidou, logicamente teve um momento e tem pessoas dentro do PSL que continuam acreditando no presidente e isso, é natural, democrático e amplo. Nós precisamos de uma estrutura partidária forte, e isso o PSL está dando. É a primeira eleição praticamente do PSL de forma forte dentro de uma eleição municipal, acho que vai ser um termômetro até pra nós sentirmos esse impacto”, afirmou o deputado.