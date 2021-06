Deputada do PT traz R$ 100 mil para Americana

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta terça-feira (22), ofício de autoria da deputada estadual Prof. Bebel comunicando a destinação de R$ 100 mil para a área da saúde de Americana, fruto de emenda da parlamentar intermediada pela vereadora Prof. Juliana. O recurso será destinado à compra de uma ambulância.

O documento foi entregue a Chico em reunião com a vereadora, com o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Luís Vanderlei Larguesa, e com a diretora estadual da APEOESP e responsável pela subsede do órgão em Americana, Zenaide Honório. “Sou muito grato à deputada Bebel por esta emenda e pelo bom mandato que ela vem fazendo em tão pouco tempo. A deputada tem feito a diferença em sua área de atuação que é a educação”, declarou Chico Sardelli.

O ofício assinado pela deputada informa que o recurso foi pago pelo Governo do Estado no último dia 11. De acordo com o assessor institucional da Secretaria de Planejamento, responsável pelo Convênios, Vinícius Zerbetto, trata-se de emenda impositiva ao orçamento de 2021, o que justifica sua rápida liberação ao município.