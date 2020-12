Deputada assediada. Cauê emite nota oficial através da Alesp

Cauê Macris (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), se posicionou do caso de assédio denunciado pela deputada estadual Isa Penna (Psol). Cauê não se pronunciou de forma pessoal – a deputada conversava com ele no momento do assédio -, mas emitiu uma nota oficial em nome da Alesp.

Isa Penna exige que o deputado Fernando Cury (Cidadania), que no vídeo aparece abraçando Isa por trás e tocando em seus seios, seja cassado na Alesp e também critica o silêncio do governado João Doria (PSDB). O partido Cidadania já afastou o deputado.

Veja a nota da Assembleia:

Nota Oficial

Com a denúncia da deputada o conselho de ética fará avaliação do caso

Assessoria de Imprensa

Assembleia Legislativa de São Paulo