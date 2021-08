Depois do chopp de vinho, empresários desenvolvem chopp de catuaba

Três amigos apreciadores de vinho, resolvem fazer o que mais gostam e transformam em profissão parte dos seus momentos de lazer. Foi assim que César Miranda, Luiz Jorge e Cláudio Rocha investiram em uma marca própria, que rapidamente caiu no gosto dos cariocas, e que em apenas quatro meses no mercado já virou líder de vendas no Rio de Janeiro.

Segundo os investidores da Costa Verde o segredo está no prazer de transformar as paixões, em algo profissional e transformar seu lazer em rotina. Eles dizem se sentir como se não estivessem trabalhando nenhum dia, pois essa é a sensação quando ‘se faz o que gosta’.

Mas eles não param por aí não. O trio está inovando com uma dose alta de criatividade. Devido ao sucesso dos empresários eles pretendem lançar o novo chopp de catuaba, que já está sendo desenvolvido e testado por profissionais altamente gabaritados. “Nos próximos meses vamos buscar novos clientes, entregando a eles a mesma qualidade que já fornecemos ao nosso público”, garantiu Luiz Jorge.