Denunciado pichando viaduto, casal roda pra Gama

Equipes da Guarda Municipal foram informadas de que dois indivíduos estariam pichando o viaduto da Avenida Abdo Najar, próximo a Rua dos Cravos, em Americana, na madrugada desta quarta-feira. A denúncia informava que a dupla vestia roupas escuras e toucas.

Diante das informações, uma equipe foi até o local realizar o patrulhamento, quando avistou e percebeu que tratava-se de um casal, que foi abordado. A equipe encontro em posse da dupla o material usado para a pichação, bem como rádio comunicador e lanterna.

Em contato com autoridade policial, foi determinado a perícia no local e após as partes foram apresentadas à Central de Polícia Judiciária, e permaneceu presa. A mulher também foi reconhecida por praticar outros delitos no mês passado.