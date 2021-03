Denunciada precariedade da UBS 4 em Nova Odessa

As condições de manutenção da UBS (Unidade Básica de Saúde) 4, do Jardim São Francisco, são motivo de questionamento em Nova Odessa. A vereadora Márcia Rebeschini (PV) teve aprovado requerimento à Prefeitura pedindo informações sobre providências quanto a diversas situações envolvendo o Posto de Saúde, que funciona em um imóvel alugado.

“Os funcionários reivindicam melhorias há anos e até o presente momento não foram atendidos”, detalha Rebeschini. A vereadora aponta condições de trabalho ruins e falta de atendimento digno aos pacientes. São situações que envolvem, por exemplo, o compressor de inalação odontológica da unidade, que estaria instalado de maneira inadequada e ainda quebrado.

Além disso, segundo a vereadora, a sala de consulta não possui proteção contra o sol e a sala de curativos está em péssimas condições, com paredes emboloradas. “É um total descaso ao longo de anos”, aponta Rebeschini. Haveria, também, o descarte de material infectante de maneira irregular e o armazenamento inadequado de remédio, com o local exposto aos raios solares.

Rebeschini alega ainda a existência de apenas um banheiro para atender aos funcionários e usuários do Posto de Saúde. Por fim, a vereadora se preocupa com o setor de recepção, que seria inadequado ao momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sem divisórias entre os profissionais da saúde que estão na linha de frente e os pacientes.