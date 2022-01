Denúncia de maus-tratos a criança acaba com pés de maconha apreendidos

Durante patrulhamento Tático de Romu na noite deste domingo, por volta das 20:45, a equipe recebeu informações de que pela Rua Mário Barbosa, no bairro Monte Carlo, estaria ocorrendo maus-tratos a uma criança.

Com a chegada da equipe no local, uma mulher presente no momento foi informada sobre a denúncia. A entrada da equipe foi liberada e, de imediato, o guardas visualizaram dois pés de folhas semelhante a maconha.

A mulher, então, acabou confidenciando que sabia da maconha e que seria de propriedade do seu amásio, após ser indagado, confessou ser para uso pessoal.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido e apresentado a unidade de polícia judiciária, deliberando autoridade policial signatária pela apreensão dos pés de maconha e após procedimentos cartorários, o casal foi liberado.

A denúncia de maus-tratos a criança não procede.

Apreendidos:

2 pés de maconha