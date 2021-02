Denúncia de carnaval clandestino faz Gama ficar de vigília

Em razão de denúncia com possibilidade de ocorrer um evento carnavalesco não autorizado na Boate Tropical, na Praia Azul, em Americana, o local foi devidamente monitorado pela Guarda Municipal.

Em contato com os responsáveis do estabelecimento em questão, afirmaram que não seria realizado nenhum evento em razão das restrições do coronavírus.

Nas redes sociais, um evento foi criado com o objetivo de divulgar o movimento, agora inibido pela Guarda. Na divulgação estava que o evento aconteceria neste domingo, do meio dia até as 2 da manhã.