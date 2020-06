Denis Andia notifica órgãos ambientais sobre queimadas

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, notificou órgãos ambientais sobre as queimadas em áreas de plantio de cana-de-açúcar dentro do perímetro do Município. A notificação foi encaminhada à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, Polícia Militar Ambiental, ao Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente do Ministério Público Estadual – GAEMA, Ministério Público – Promotoria local, ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O ofício enviado aos órgãos ambientais ocorre após a Companhia Raízen – Unidade Costa Pinto – com sede no município de Piracicaba, ser notificada a prestar esclarecimentos ao Município e tomar providências visando o fim das referidas queimadas. Entretanto, lamentavelmente até a presente data nenhuma resposta foi enviada e nenhuma medida de contenção tomada.

Ressalta-se ainda que tais queimadas são de inegável prejuízo à saúde pública e ao equilíbrio ambiental e ocorrem em um período de maior atenção.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste não tem medido esforços para tentar coibir tais ações. Entretanto, ressalta que o Grupo Raízen é o responsável pela área produtiva. Destaca-se ainda que a fiscalização e autuação de multas relacionadas a esse tipo de crime ambiental são de responsabilidade da Polícia Ambiental Estadual e da CETESB.