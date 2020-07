Denis notifica grupo Bertol por incêndio no sabádo

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, solicitou ao Grupo Bertol um efetivo monitoramento de suas áreas com o objetivo de evitar queimadas como a ocorrida no último sábado (25). Em ofício enviado à empresa, o Município ressalta que o incêndio de grande proporção às margens da Rua Cândido Antonio Zanatta causou inegável prejuízo à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.

A situação agrava-se, ainda mais, pela proximidade do terreno às áreas urbanizadas e especial do campus da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), onde o Hospital de Campanha para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) está instalado. O fogo registrado no sábado queimou aproximadamente 10 hectares de vegetação, onde não havia plantio de cana-de-açúcar.

“Ao contrário do que muitos imaginaram, o incêndio não ocorreu em área de plantio de cana-de-açúcar. Mas é uma extensão grande que precisa ter o mesmo monitoramento por parte dos seus responsáveis. Nossa Defesa Civil, a Guarda Ambiental e os Bombeiros trabalham incansavelmente na fiscalização e no combate aos focos de incêndio, mas necessitamos também da colaboração dos responsáveis”, comentou o prefeito.

A Administração Municipal não tem medido esforços para amenizar os impactos da pandemia e zela incessantemente pela saúde e bem estar da população.

Recentemente, o Município notificou órgãos ambientais sobre as queimadas em áreas de plantio de cana-de-açúcar dentro do perímetro do Município, com ofícios encaminhados à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, Polícia Militar Ambiental, ao Grupo de Atuação Especial em Meio Ambiente do Ministério Público Estadual – GAEMA, Ministério Público – Promotoria local, ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil do Estado de São Paulo. A ação gerou um plano de atuação por parte do Grupo Raízen com providências visando o fim das queimadas em suas áreas de plantio de cana-de-açúcar.