Denis Andia marca presença na inauguração do Pague Menos

“É uma honra muito grande estar aqui. Agradeço ao Grupo Pague Menos por acreditar em nossa cidade, nos trabalhadores barbarenses e no potencial de crescimento de Santa Bárbara d’Oeste”, acrescentou Denis Andia.

A nova loja possui 2.600 m² em área de vendas, conceito diferenciado – ‘compre e retire’, com duas vagas destinadas para os clientes que optarem por adquirir no e-commerce e retirar na loja presencialmente – com investimento de R$ 30 milhões para a sua implantação. Além dos funcionários da antiga loja, na Rua 13 de Maio, a nova loja do Jardim Firenze gerou mais 70 empregos diretos, totalizando mais de 200 colaboradores.