Denis Andia e Rafael Piovezan se filiam ao MDB

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia e o atual prefeito Rafael Piovezan se filiaram no MDB na manhã desta segunda-feira. A filiação de Denis já era esperada e a de Rafael confirmou a forte conversa de bastidor na semana passada.

O deputado federal e presidente estadual do partido Baleia Rossi esteve no evento.

Com a chegada de Denis no partido, o futuro do candidato a deputado federal fica incerto, uma vez que o vereador de Americana Juninho Dias era o nome mais forte e assediado pelo partido para disputar o cargo.