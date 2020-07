Dengue. 40 mil casas são visitadas em Sumaré

Cerca de 40 mil casas visitadas e 15 mil ações de nebulização realizadas no primeiro semestre desse ano, afinal o trabalho de combate ao Aedes aegypti não pode parar! Mesmo com a atenção voltada às medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Sumaré tem intensificado o trabalho em campo e de conscientização dos moradores para eliminar os possíveis focos do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Essa semana, a equipe de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade à nebulização em toda a região do Maria Antônia, com o controle de criadouros a partir da aplicação de inseticida com bomba costal pelos Agentes de Endemias. “Esse bloqueio é muito importante para interromper a transmissão da doença, mas é fundamental que a população cuide do quintal de casa para evitar o desenvolvimento de novas larvas do mosquito”, explicou Sérgio Rumin, coordenador da Unidade de Controle de Vetores.

As ações de informar e orientar a população ficam por conta dos Agentes Comunitários de Saúde. Eles vão casa a casa, verificando os quintais, eliminando materiais inservíveis que possam servir de criadouros e entregando panfletos para que os moradores tenham sempre ao alcance informações sobre os sintomas das arboviroses e medidas de controle do mosquito. Por isso, é muito importante a contribuição dos moradores, facilitando o acesso e a atuação dos agentes municipais. Todos os colaboradores são devidamente identificados com uniformes e crachás e, em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo canal de atendimento 156.

“A quarentena provocada pelas recomendações de isolamento social visando frear a contaminação pela Covid-19 pode ser uma forte aliada também no combate à dengue, adotando as medidas necessárias para evitar a proliferação do Aedes, cuidando da nossa saúde e de toda a cidade”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.

O último boletim, divulgado na segunda-feira (6) pela Vigilância em Saúde da Prefeitura de Sumaré, aponta 628 casos positivos de dengue, 741 negativos e 41 aguardando o resultado de exames.

Prevenção

Criadouros para o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya podem estar nos quintais, dentro e ao redor das residências, por isso, tarefas simples no dia a dia podem prevenir toda a família dessas doenças:

Manter a caixa d´água sempre fechada e com tampa adequada;

Remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas;

Não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje;

Lavar semanalmente – com escova e sabão – tanques e recipientes utilizados para armazenar água, bem como encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas;

Trocar a água e lavar os vasos, principalmente por dentro (com escova, água e sabão) pelo menos uma vez por semana;

Guardar garrafas sempre de boca para baixo;

Descartar corretamente o lixo, inclusive os pneus inservíveis;

Não jogar lixo em terrenos baldios.

Em Sumaré, a Lei nº 5757/2015 instituiu os “10 Minutos Contra a Dengue”. A campanha propõe que a população reserve 10 minutos por semana para a limpeza de locais que possam servir de foco do mosquito. Dessa forma, é possível interferir no desenvolvimento do vetor, já que o ciclo de vida dele – do ovo ao mosquito adulto – leva de 7 a 10 dias. Com uma ação semanal, é possível impedir que ovos, larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando a transmissão de doenças.