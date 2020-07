Delivery de itens de farmácia cresce 110% durante a pandemia

Com a evolução da pandemia e do isolamento social, as farmácias investem cada vez mais no ambiente digital e na entrega de seus produtos por meio de delivery, oferecendo agilidade, comodidade e mais segurança aos clientes. De acordo com o Farmácias APP, aplicativo de vendas online de itens de saúde e beleza, as compras com entrega rápida tiveram alta de 110% durante a pandemia. O levantamento compara os períodos de 08/12/2019 a 23/03 com 24/03 a 08/07/2020.

A modalidade de entrega é campeã no aplicativo: hoje, 64% das vendas realizadas dentro da plataforma chegam à casa dos consumidores via delivery – as demais ainda são despachadas via Correios ou são retiradas em loja. “Mesmo com o isolamento social, o consumidor ainda pode comprar os itens de farmácias de maneira rápida e prática, sem precisar ir até a loja física e se expor aos riscos do vírus”, afirma Renata Morais, responsável pelo marketing do Farmácias APP.

Entre as regiões que mais compram nesta modalidade, o estado de São Paulo lidera o Top 5 de vendas durante a pandemia. A capital é a cidade que mais compra com entrega expressa, com 60,8% do total. Campinas, Carapicuíba, São Bernardo do Campo e Barueri completam a lista.

Para atender às necessidades dos consumidores, a companhia utiliza uma metodologia avançada, que auxilia as farmácias e consumidores neste processo. Na plataforma, as informações são cruzadas com a posição geográfica do comprador e, assim, o aplicativo informa dinamicamente o prazo de entrega de acordo com a região e horários de atendimento das farmácias.

A modalidade de delivery na plataforma está disponível em 12 estados e 9 capitais diferentes, atendendo 88 cidades ao redor do Brasil. “O Farmácias APP surgiu da necessidade de democratizar a entrega expressa, colocando também farmácias independentes em fácil acesso digital do consumidor. Aderindo ao delivery, as lojas conseguem novos clientes e ampliar o atendimento sem necessidade de abrir uma nova unidade física”, conclui Renata.