Delivery da droga não da certo e Guarda pega dupla

O serviço de delivery da droga não deu certo na noite deste feriado em Santa Bárbara d’Oeste após ação da Guarda Municipal. A equipe Tático 2- Lacerda, Villalon e Campos, atuou na avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, no bairro Santa Rita por volta das 18h30.

A equipe foi ao local por ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas e logo foi avistado atrás de um caminhão W., 18, em uma motocicleta recebendo dinheiro do adolescente P., 16, que estava ao lado de outro adolescente J..

Ao notarem a aproximação a motocicleta saiu em alta velocidade sendo interceptada logo a frente pela via pública. Submetido a busca pessoal foi localizado em seu bolso R$ 530. Já com P. haviam outros R$ 100 e 1 porção de maconha. Com J. adolescente nada de ilícito foi encontrado, mas ele admitiu ter engolido 1 porção de maconha, foi realizado uma busca pelo local da abordagem e localizado próximo a um arbusto:

-21 micro tubos de cocaína

-10 pedras de crack.

Indagados sobre o entorpecente P. Assumiu a propriedade e admitiu ser o responsável pela venda naquele local, diante dos fatos todos os envolvidos foram conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão do dinheiro e drogas que estavam com P. Ele foi liberado para a mãe. Ele deverá se apresentar ao fórum do município, foi elaborado registro da ocorrência de ato infracional enquanto as 2 outras partes foram ouvidas e liberadas juntamente com o dinheiro e a motocicleta recolhida ao pátio municipal.