Deixaram carro roubado pra pagar a ‘boca’ no Conquista

Um homem foi preso por receptação dolosa em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado no bairro Nova Conquista. Ele teria recebido um carro como pagamento por dívida de drogas. O caso aconteceu por volta das 19:40 na rua Padre Antonio Correa.

O carro foi deixado para pagar uma dívida de R$ 500, mas a fiança para que ele saia da cadeia ficou estipulada em R$ 5.000.

A equipe tática foi informada que uma Honda Biz e um Fiat Siena de cor branca, sem o emplacamento, estariam no bairro Nova Conquista em atitudes suspeita. A equipe passou a patrulhar o bairro em busca desses dois veículos e obteve êxito em localizar o Siena na rua Padre Antonio Correa.

O carro estava estava estacionado e no seu interior O.R. P., 23, foi abordado e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado nem no interior do veiculo nem com o rapaz. Mas, ao pesquisar os números do chassi do veiculo, constatou-se que tinha sido produto de furto no bairro Dona Regina, mais precisamente pela Av Sao Paulo na data de 09/10/20 as 1:00h.

Indagado, R.P. afirmou que o Siena teria ficado no ponto de drogas por penhora devido ao proprietário ser usuário. Foi dada voz de prisão e o rapaz conduzido ao plantão policial. Lá ele teria mudado sua versão inicial dizendo que comprou o carro quando estava em um local de venda de drogas no bairro Conquista.

Não soube informar o nome do vendedor e teria pago R$ 500. Ao relatar os fatos a Delegado, este ratificou a voz de prisão ao acusado e autuou em flagrante pelo crime de Receptação Dolosa e arbitrou fiança no Valor de R$ 5.000.

Como não foi possível o pagamento, foi recolhido de forma provisória na cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste para posteriormente ser encaminhado para a Audiência de Custódia e o Veiculo recolhido ao Pátio Único Municipal pelo serviço de Guincho para posteriormente ser ressarcido ao proprietário.