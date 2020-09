Deic vem a Americana e prende armas de GM em carrão

Após Tododia.com.br- Policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam um guarda civil municipal de 40 anos com 31 armas no porta-malas de um carro esportivo importado Camaro branco. A prisão foi efetuada na manhã desta terça-feira (29).

Segundo o Deic, os policiais apuravam denúncia sobre um homem responsável por vendas e aluguel de armamentos para o crime organizado. Um dos armamentos apreendidos é um fuzil calibre .556 sem registro.

As investigações foram feitas por policiais da 5ª Delegacia de Patrimônio, que investiga roubos a bancos. Segundo a Delegacia, o acusado estaria fornecendo armas para operacionalizar quadrilhas envolvidas em roubos. A base seria Americana, segundo o Deic.

A equipe da 5ª Patrimônio começou a fazer levantamentos em Americana. E na manhã desta terça interceptou o guarda na direção do Camaro branco. A prisão foi feita no cruzamento da Rua Florindo Cibin com Avenida Cármine Feola, na Vila Rio Branco, perto do Tiro de Guerra. O arsenal estava no porta-malas.

Os policiais encontraram três fuzis, três garruchas, cinco espingardas, seis revólveres e 14 pistolas. O detido foi autuado por porte de arma de uso restrito. As investigações continuam para apurar para quem ele fornecia o material.

O Deic vai divulgar as informações oficiais em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (29).