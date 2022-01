Definidos semifinalistas do Torneio de Férias de Futsal

Os primeiros semifinalistas do Torneio de Férias de Futsal, competição organizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), estão definidos. Na categoria sub-16, Eurofut x Complexo Zona Sul e Gol de Placa x SEME Romano são os confrontos que definirão a final da categoria. As partidas serão disputadas nesta terça-feira (18).

Confira os últimos resultados e os próximos confrontos da competição que abre a temporada 2022 do calendário esportivo barbarense:

Próximos jogos

Sub-08

Terça-feira (18)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

19 horas – São Caetano x Eurofut

19h45 – Os Gaviões x Império da Bola

Sub-10

Terça-feira (18)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

16h15 – Os Gaviões A x São Caetano

18h15 – Eurofut B x Eurofut A

Sub-12

Segunda-feira (17)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

16 horas – Os Gaviões A x SEME Romano

18h15 – Meninos da Vila x Eurofut B

18h45 – Eurofut A x São Caetano B

19h15 – Atlético Gol de Placa / União Barbarense x Na Cara do Gol

Sub-14

Segunda-feira (17)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

14 horas – Romano Futsal x Desportivo Barbarense

14h30 – Eurofut B x Mais Comunidade

15 horas – Eurofut A x Os Gaviões C

15h30 – Eurofut C x Os Gaviões A

Sub-16

Terça-feira (18)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

8 horas – Eurofut x Complexo Zona Sul (semifinal)

8h45 – Gol de Placa x SEME Romano (semifinal)

Confira os últimos resultados

Sub-08

São Caetano 0x0 Eurofut

Os Gaviões 1×0 Império da Bola

Império da Bola 1×2 São Caetano

Eurofut 1×2 Os Gaviões

Sub-10

São Caetano 2×1 Os Gaviões B

Os Gaviões A 2×0 Império da Bola

São Caetano 0x4 Eurofut B

Eurofut A 2×2 Os Gaviões A

Sub-12

Meninos da Vila 9×0 Os Gaviões C

Atlético Gol de Placa / União Barbarense 7×0 Os Gaviões B

Império da Bola 0x9 Eurofut A

Os Gaviões A 4×2 Eurofut B

São Caetano A 0x2 Na Cara do Gol

Meninos da Vila 3×0 SEME Romano

Na Cara do Gol 1×0 Império da Bola

Eurofut A 4×1 São Caetano A

Os Gaviões B 3×2 São Caetano B

Projeto Monte Sião 0x4 Eurofut B

Sub-14

Eurofut C 2×2 Projeto Monte Sião

Os Gaviões C 1×4 Eurofut B

Império da Bola 1×4 Os Gaviões A

SEME Romano 1×4 Mais Comunidade

Desportivo Barbarense 4×1 Projeto Monte Sião

Os Gaviões A 0x7 Romano Futsal

Mais Comunidade 0x6 Eurofut A

Os Gaviões B 0x12 Eurofut B

Sub-16

SEME JJ Bellani 2×8 Gol de Placa

Impérium 0x3 Os Gaviões

Império da Bola 0x6 Eurofut

Complexo Zona Sul 6×1 SEME Romano

Projeto Monte Sião 3×2 Mais Comunidade

SEME JJ Bellani 7×1 Mais Comunidade

Os Gaviões 2×2 Império da Bola

Eurofut 7×0 Impérium

SEME Romano 3×2 União Aparecida

Gol de Placa 1×3 Projeto Monte Sião

SEME Romano 4×1 Os Gaviões

Complexo Zona Sul 13×0 SEME JJ Bellani

Gol de Placa 12×3 Império da Bola

Eurofut (3) 3×3 (1) Projeto Monte Sião