Defesas Civis de 13 cidades da RMC vão receber recursos

As Defesas Civis de 13 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) vão receber do governo estadual recursos para a compra de equipamentos básicos e essenciais ao trabalho diário e, desta forma, melhorar o atendimento prestado à população. O anúncio foi feito pelo governador João Doria, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (30). A Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) – autarquia ligada à Secretaria de Desenvolvimento Regional – foi representada por seu diretor-executivo, Benjamim Bill Vieira de Souza.

Serão contemplados com itens para vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais os seguintes municípios da RMC: Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Vinhedo.

No mesmo evento, Doria anunciou a liberação de R$ 22 milhões para obras preventivas e recuperativas em municípios com carência de recursos. “Nunca houve um evento para oferecer recursos e condições adequadas para a Defesa Civil do Estado de São Paulo. É a primeira vez que a Defesa Civil é colocada no patamar que merece, com investimentos de quase R$ 40 milhões numa única iniciativa como estamos anunciando hoje”, disse o governador. A ação anunciada pela Defesa Civil é inédita no Brasil, pois é a primeira vez que um governo de estado investe diretamente na compra de equipamentos para as Defesas Civis dos municípios.

SP+CONSÓRCIOS. Também no Palácio dos Bandeirantes, Bill participou do lançamento do programa “SP+Consórcios”, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional cujo objetivo é para estimular a formação de parcerias voltadas para ações empreendedoras em todo o estado de São Paulo e potencializar o desenvolvimento regional através do fortalecimento dos consórcios intermunicipais.

O SP+Consórcios integra ações de Secretarias Estaduais e órgãos da administração indireta, em parceria com o Sebrae SP, que contratou 120 consultores para executar as ações e auxiliar gestores públicos municipais e a gestão dos consórcios.

O programa valoriza a organização coletiva dos municípios, que lidam diariamente com as limitações orçamentárias e operacionais, para que promovam o desenvolvimento local, apoiando os pequenos empreendedores e as parcerias entre prefeituras. Dessa forma, visa a desburocratização, o fortalecimento de lideranças para o desenvolvimento da região, inclusão produtiva, compras públicas, sistema de inspeção municipal e inovação.

“A iniciativa engaja a gestão pública e as lideranças locais e regionais no desenvolvimento integrado. Por meio dos consórcios, cada município ampliará o acesso às políticas públicas estaduais de melhoria de serviços aos cidadãos, geração de emprego e renda, cultura empreendedora e, principalmente, incremento da qualidade de vida”, enfatizou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.