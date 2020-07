Defesa Civil orienta população sobre baixa umidade do ar

Com a umidade relativa do ar (UR) na casa dos 32% essa semana, a Defesa Civil de Sumaré mantém o estado de atenção e orienta os moradores para alguns cuidados necessários durante os meses de estiagem, que pode representar mais riscos para a saúde da população, principalmente para as pessoas que têm problemas respiratórios.

O período da tarde costuma ser o mais crítico, quando são comuns os registros de URs mais baixas. Dor de cabeça, rinites alérgicas, congestionamento e sangramento nasal, garganta seca e irritada, sensação de areia nos olhos, ressecamento da pele são alguns sintomas da “secura” do ar.

E já que não é possível controlar as variações climáticas que afetam o organismo, a Secretaria Municipal de Saúde indica algumas medidas que ajudam a melhorar a qualidade de vida nos dias de tempo mais seco.

Cuidados pessoais:

*Lave as mãos com frequência e evite levá-las à boca, nariz e olhos (precaução que também ajuda a evitar a contaminação por Covid-19);

*Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água mesmo sem sentir sede. Uma boa dica é manter uma garrafinha de água sempre ao alcance. E fique atento à hidratação de crianças, idosos e pessoas enfermas;

*Na hora do lanche ou da sobremesa, prefira frutas ricas em líquidos. Melancia, melão e laranja são bons exemplos;

*Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

*Evite a prática de exercícios físicos entre 10 e 16h;

*Use produtos específicos para a hidratação da pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

*Óculos escuros e chapéus também ajudam a se proteger do sol.



Cuidados com o ambiente:

*Mantenha os quartos de dormir umidificados, seja por meio de vaporizadores ou colocando bacias e toalhas molhadas no ambiente;

*Evite a permanência em locais fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

*Casa limpa e arejada é sinônimo de saúde. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis, cortinas e carpetes;

*Procure não utilizar vassouras para não levantar o pó. Prefira aspiradores ou panos úmidos;

*Ligue os ventiladores de teto para cima. Ligados para baixo, levantam poeira que se mistura no ar que você respira;

*Não queime lixo nem provoque queimadas. É crime e prejudica a saúde de todos!