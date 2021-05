Defesa Civil inicia ‘Operação Estiagem 2021’ contra queimadas

Começou no primeiro dia de maio a “Operação Estiagem” da Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa, voltada ao combate aos focos de queimadas em áreas verdes públicas e particulares da cidade nos meses mais secos do ano, em que o número de ocorrências deste tipo costuma aumentar. Além do esperado aumento nas ações de campo, o órgão vai realizar também ações de conscientização da população contra o uso de fogo para “limpar” terrenos, o que é terminantemente proibido pela legislação e pode resultar em multas.

“Nosso foco é a prevenção às queimadas. Este é um período em que surgem muitos focos de fogo, então temos que fazer muita orientação nessa época de seca, porque o ar já está muito seco e o fogo se propagada muito fácil no mato. O principal problema nessa época na cidade é o foco de queimada em mato, tanto em chácaras quanto em terrenos baldios. Isso é totalmente proibido”, reforçou o coordenador da Defesa Civil Municipal da Prefeitura de Nova Odessa, Vanderlei Wilians Vanag.

Mesmo antes do início da “Operação Estiagem”, a Defesa Civil já foi acionada e atuou em cerca de 40 ocorrências de queimadas nos quatro primeiros meses do ano. A equipe realizou, inclusive, uma autuação no último final de semana, em uma chácara situada na região da Avenida Brasil. “A pessoa estava juntando mato e madeira e colocando fogo no quintal, a título de limpeza. Ela foi orientada a levar os galhos no Recanto do Guarapari e a nunca utilizar o fogo para isso”, explicou Vanag.

Atualmente, a Defesa Civil de Nova Odessa conta com três integrantes, três veículos (uma picape L200 equipada para combate a incêndio, com reservatório de 600 litros, um caminhão-pipa de 6 mil litros e uma VW Saveiro para o transporte de equipamentos).

Quando necessário, o órgão conta com apoio do grupo de bombeiros voluntários da cidade e, principalmente, das unidades do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste e Americana. “Santa Bárbara é responsável por Nova Odessa, com quem temos um bom alinhamento e que sempre nos dá todo o apoio necessário, assim como Americana”, explicou o coordenador.

Caso perceba um incêndio ou queimada, o cidadão deve ligar imediatamente para a Defesa Civil relatando a ocorrência, pelo telefone (19) 99416-2124.

REGIÃO

Vanag participou na última quinta-feira (27/04) de uma reunião da Câmara Temática de Defesa Civil da RMC (Região Metropolitana de Campinas), na qual foram detalhados os planos regionais para a Operação Estiagem, que tem início em maio de cada ano. O encontro foi realizado no Centro Administrativo Prefeito Etore Consolini, em Itatiba, contou com os coordenadores dos órgãos das 20 cidades da metrópole e teve também, na pauta, temas como o aparelhamento (com novos equipamentos) das Defesas Civis municipais e a nova etapa da Iniciativa “Construindo Cidades Resilientes”, entre outros temas.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado (que também coordena as atividades regionais), a “Operação Estiagem” começa sempre em maio e vigora, geralmente, até 30 de setembro de cada ano.

“Esta época do ano é marcada principalmente por queimadas em áreas de vegetação, baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura e baixa vazão dos mananciais. A Operação Estiagem tem como foco principal a intensificação no monitoramento e no combate a incêndios. As queimadas, juntamente a baixa umidade do ar, provocam problemas respiratórios nas pessoas, que acabam procurando os serviços de saúde para atendimento médico”, explicou o profissional.

A expectativa de Furtado é que, ao menos na cidade-sede da RMC, a Operação Estiagem deste ano fique “dentro da normalidade, talvez até com menos queimadas do que no ano passado”. “A partir de maio começa a época de estiagem e agosto geralmente é o mês mais crítico. Mas como não há previsão de eventos climáticos, como o El Nino, que possam intensificar o período de seca, esperamos que a Operação siga dentro da normalidade”, avalia.