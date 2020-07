Defesa civil faz alerta para ventos fortes na região

A defesa civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para toda a região sobre a chegada de ventos fortes- de até 80 km/h- entre hoje e a quinta-feira. Este novo ciclone deve ser menos intenso que o bomba, há uma semana, que causou mortes e destruição no sul do país.

Na terça-feira (07/07) o processo de formação de um novo ciclone com características extratropicais elevará as instabilidades na Região Sul. É importante destacar que ciclones extratropicais são comuns e, embora estejam associados a condições de tempo instável, este ciclone que se formará será menos intenso que o ciclone bomba que provocou inúmeros danos no dia 01/07. A formação deste ciclone na terça resultará em chuvas fortes, generalizadas e intensas entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também haverá condição para rajadas de vento de moderada a forte intensidade, principalmente, a partir da tarde da terça-feira, mas de forma mais isolada em comparação com evento do dia 01/07.