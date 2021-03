Defesa Civil faz alerta para risco de tempestades na região

A Defesa Civil de Americana alerta para o risco meteorológico na região entre esta segunda-feira (29) e quarta-feira (31). O aviso, da Defesa Civil Estadual, prevê nova frente fria que irá passar próxima ao Estado, com possibilidades de chuvas fortes e volumosas, tempestades, raios e ventos nas regiões de Campinas e Sorocaba.

De acordo com o boletim meteorológico, há previsão de elevados acumulados de 72h, atingindo 80 milímetros de chuvas. Com essa previsão, a Defesa Civil de Americana alerta a população para ter cuidado com as áreas mais vulneráveis, com riscos de inundações, deslizamentos e ocorrências relacionadas com raios e ventos.