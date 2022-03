AM e SBO. Defesa Civil se capacita para operação de drone

Agentes da Defesa Civil de Santa Bárbara d´Oeste e de Americana concluíram o curso de operação de Aeronaves Remotamente Pilotadas (drone) na sede da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em Campinas, na sexta-feira (18). A capacitação foi promovida pela Defesa Civil de Campinas e pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) e contou com a participação de 23 agentes de 12 cidades da Região Metropolitana de Campinas.

Com carga horária de 24 horas, o curso teve o apoio da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) do Governo do Estado e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) – Campus avançado de Rio Claro. Participaram do curso o coordenador da Defesa Civil, Paulo Rogério de Barros e o guarda municipal Allan Barbosa.

Representantes de 12 cidades participaram do curso, exigência determinada pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC para o repasse de recursos.