Defesa Civil de Nova Odessa mantém alerta para fortes chuvas na região

A Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa mantém o estado de alerta em função do risco de chuvas fortes e persistentes na região, que prossegue até esta quarta-feira (16/03). O órgão se mantém preparado para atuar caso haja impactos locais. Para isso, a Prefeitura conta, desde dezembro, com um detalhado plano de contingência, que faz parte do mapeamento das áreas da cidade mais sujeitas a alagamentos de imóveis residenciais – a grande maioria ao longo do Ribeirão Quilombo.

O plano prevê desde o monitoramento constante do rio, em parceria com a Coden Ambiental, até (caso necessário) ações como o apoio na elevação de móveis dentro das casas, apoio para o transporte de bens para outros endereços de escolha da família e, se necessário, o abrigo temporário das famílias eventualmente desabrigadas em prédios públicos, como os ginásios municipais.

Na hipótese de necessidade de oferecer abrigo, já estão definidas também ações multissetoriais, como a disponibilização de colchões, cobertores, água, alimentação, roupas e cuidados médicos para as famílias no local utilizado, a segurança dos imóveis alagados (uma preocupação constante das famílias), a realização de campanhas de doação de itens essenciais junto à comunidade novaodessense e, posteriormente, a limpeza e retorno das famílias às suas casas, incluindo a distribuição de “kits limpeza”.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Wilians Vanag, as cerca de 50 residências da cidade historicamente sujeitas a alagamentos ficam em bairros como os jardins São Jorge, Flórida, Conceição e Vila Azenha.

Também foi criado um grupo de WhatsApp com praticamente todas as cerca de 50 famílias residentes em áreas com risco de alagamentos causados pelo Ribeirão Quilombo, com a finalidade única e exclusiva para o envio rápido de orientações, informações e alertas aos cidadãos que locais passíveis de alagamentos em momentos de chuvas intensas e prolongadas.

CUIDADOS

Em situações de chuvas fortes:

– Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões

– Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho

– Nunca atravesse uma via com água ou lama de deslizamento fluindo

– Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco

Para mais informações sobre como se prevenir, visite o site spalerta.sp.gov.br.

CONTATOS

● Em caso de emergências, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 9.9545.6418, a Defesa Civil Estadual pelo 199 ou também os Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

● Para ocorrências envolvendo as redes de água e esgoto ou a coleta de lixo, entre em contato com a Coden Ambiental pelos telefones 0800 771-1195 ou (19) 9.9599.7766.

● Em caso de falta de energia ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, é importante que a população entre em contato imediatamente com a CPFL Energia no www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia” ou WhatsApp (19) 9.9908.8888. Não toque nos fios!

● Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466.1900 e o 153.