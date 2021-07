Defesa Civil de Americana alerta para temperaturas baixas

A Defesa Civil de Americana alerta a população para a temperatura baixa prevista para os próximos dias, segundo Boletim Meteorológico. De acordo com a previsão, as temperaturas voltam a cair e a sensação de frio aumentará.

“Além da falta de chuva e baixa umidade relativa do ar, também vamos sofrer com as baixas temperaturas previstas para os próximos dias. A recomendação é beber muita água, evitar exercícios físicos, procurar se agasalhar bem e evitar lugares totalmente fechados”, diz o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Segundo o boletim emitido pela Casa Militar – Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Proteção e Defesa Civil (DEPDEC) e Núcleo de Gerenciamento de Emergência (NGE), a partir desta terça-feira (27), haverá uma intensa sensação de frio em todas as áreas monitoradas do Estado, condição para a formação de geada em alguns locais e temperaturas mínimas menores que 5ºC.

Com a tendência de queda acentuada da umidade relativa do ar, a Defesa Civil também faz alerta para a situação de queimadas e pede para a população não atear fogo na vegetação para evitar incêndios e, consequentemente, prejudicar o meio ambiente, a qualidade do ar e a saúde, além se ser crime ambiental.