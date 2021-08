Defesa Civil da curso sobre redução de riscos ao Condema

A Defesa Civil e o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) ministraram nesta quinta-feira (26), curso de Redução de Riscos e Desastres para integrantes do Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), no Museu da Água. A palestra teve por objetivo a prevenção da vida por meio da identificação de ameaças e potencialidades de desastres na cidade, para o ordenamento de solo nos espaços urbanos e rurais.

Dentre os temas foram abordados a percepção do risco, como agir se for identificado, vistoria técnica, procedimentos e legislação ambiental sobre ocupação de solo, dentre outros. A palestra será estendida a todos os conselhos municipais interessados, mediante agendamento.