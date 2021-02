Defesa Civil alerta para risco meteorológico entre quarta e sexta-feira

A Defesa Civil de Americana alerta a população para ocorrências de fortes e volumosas chuvas e tempestades, com aviso de risco meteorológico divulgado pela Defesa Civil Estadual. Segundo o boletim, entre esta quarta-feira (24) e sexta-feira (26), haverá uma nova frente fria avançando no Estado causando as más condições climáticas nas regiões de Campinas, Sorocaba e Bauru.

Há previsão de acumulados elevados de chuvas, podendo atingir 70 milímetros de chuvas em 72h. Segundo a Defesa Civil, as áreas mais vulneráveis serão monitoradas e a população deverá ficar atenta para evitar áreas de enchentes, deslizamentos e de outras ocorrências provocadas por raios e ventos.