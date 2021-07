Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar

A Defesa Civil de Americana alerta sobre a baixa umidade relativa do ar registrada os últimos dias. Nesta terça-feira (13), o índice registrado foi de 21.3%, considerado estado de atenção, segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

No último domingo, foi registrado um grande incêndio na região do Pós Represa em Americana.

A Defesa Civil orienta alguns cuidados para o período, como evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar.

A medição do índice é realizada pela Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra.