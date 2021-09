A Defesa Civil de Americana alerta a população sobre a baixa umidade relativa do ar. O índice registrado na última segunda-feira (20) foi de 16%, segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

A orientação é para que as pessoas possam evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar; aplicar soro no nariz.