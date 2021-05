Defendida vacinação de motoboys e taxistas em Nova Odessa

O vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM), apresentou moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo para que motoboys e taxistas sejam incluídos entre os grupos prioritários para vacinação contra Covid-19 em Nova Odessa.

“Considerando que o sistema de entrega de alimentos pelos motoboys e o transporte de passageiros permaneceram inalterados, ou seja, a categoria continuou trabalhando normalmente e até em expansão em qualquer fase de flexibilização do Plano SP, requeiro que os motoboys e os taxistas sejam incluídos no grupo de risco e recebam imediatamente a vacina contra a Covid-19, uma vez que eles estão em contato direto com a população, suscetíveis ao vírus”, defende o vereador no texto da moção.

Segundo Levi, estes trabalhadores não estão entre os prioritários na ordem de vacinação, mas exercem uma função de contato direto e constante, uma vez que os serviços de delivery têm sido considerados essenciais no município, a fim de evitar que pessoas saiam de suas residências e, por sua vez, a proliferação do vírus.

A moção foi protocolada na Câmara de Nova Odessa e deve ser incluída na pauta de votações da sessão da próxima segunda-feira, dia 31, a partir das 14 horas.